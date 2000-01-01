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русмодуль

проектирование и строительство модульных зданий и бытовок

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#русмодуль

русмодуль

проектирование и строительство модульных зданий и бытовок

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Мы предлагаем производство и монтаж модульных зданий высокого качества для коммерческих и жилых целей. Наша компания имеет богатый опыт в производстве модульных зданий и гарантирует высокое качество продукции
общежития
Варианты модульных общежитий, включая общежития для строительных бригад, общежития для рабочих и многое другое. Наши модульные общежития могут быть оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая кухни, ванные комнаты, прачечные, комнаты отдыха и т.д.

офисы
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Варианты модульных офисов, включая офисы для строительных бригад, офисы для сезонных работников, офисы для малого бизнеса и многое другое. Наши модульные офисы могут быть оснащены всем необходимым для комфортной работы, включая кондиционеры, системы отопления, электрические розетки, интернет и т.д.
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фап
Модульные фельдшерско-акушерские пункты – это надежное и быстрое решение для оказания медицинской помощи в отдаленных районах. Наша компания предлагает высококачественные модульные здания, которые полностью соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
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Мы предлагаем широкий ассортимент бытовок различных размеров и конфигураций, которые полностью соответствуют международным стандартам качества и безопасности. Мы используем только самые современные технологии и материалы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для наших клиентов.
жилые бытовки
Наши жилые бытовки оснащены всем необходимым для комфортного проживания, включая кровати, кухонные принадлежности, санитарные узлы и другие удобства. Мы также предлагаем индивидуальный подход к каждому клиенту, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение и эффективность.
вагоны на санях
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Высококачественные и надежные бытовки на санях для различных нужд. Наши бытовки на санях изготавливаются из качественных материалов и оснащены всем необходимым для комфортного проживания и работы.
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вагоны на шасси
Высококачественные и надежные бытовки на шасси для различных нужд. Наши бытовки на шасси изготавливаются из качественных материалов и оснащены всем необходимым для комфортного проживания и работы.
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Разработка проекта

В проектную документацию входят разделы АР, КР, КМ, планировки, фасады, подробные узлы конструкций, смета.
Строительно-монтажные работы

Контролируем все этапы строительства модульных сооружений.
Инженерная защита

Выполняется внутренняя и внешняя разводка инженерных коммуникаций.
Организация и поставка оборудования

Полностью укомплектовываем здания всем необходимым оборудованием.
Гарантийное обслуживание

Ликвидации обнаруженных на протяжении гарантийного периода дефектов.
Пусконаладочные работы

Подготавливаем всю необходимую документацию для сдачи проекта.
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